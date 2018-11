Roma, partita l’operazione di abbattimento delle ville dei Casamonica

È scattato all'alba il maxiblitz in via del Quadraro con 600 agenti della polizia locale

Sembra quasi una vera operazione militare quella scattata all’alba di stamattina, per abbattere le otto ville del clan del Quadraro. Ville su due livelli, abitate dai componenti del clan Casamonica, alcuni presenti al momento del maxi blitz della polizia. In azione seicento agenti, sul posto insieme al sindaco di Roma, Virginia Raggi presente anche il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

In una delle abitazioni vi erano alcune esponenti della famiglia che all’arrivo degli agenti hanno cominciato a urlare e opposto resistenza, ma questo non ha impedito l’avvio delle operazioni di sgombero per poi procedere nei prossimi giorni alla demolizione. Le ville, costruite negli anni ’90 dal clan sono tutte abusive e occupano un’area di circa 2 mila metri quadrati.

“Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo otto villette abusive nella periferia est di Roma. L’amministrazione si è impegnata come mai è successo nella sua storia recente: per 10 mesi abbiamo pianificato questa operazione che vede l’impegno di ben 600 uomini della Polizia Locale”. Lo ha detto su Fb Virginia Raggi.

“Si tratta dell’operazione più imponente contro la criminalità mai realizzata dai caschi bianchi di Roma – ha aggiunto il sindaco – Quelle villette erano da 30 anni lì, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi, vincoli paesaggistici, ferroviari ed archeologici. Alcune case avevano persino inglobato interi tratti dello storico acquedotto felice”.