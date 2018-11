Rivelazioni choc da una delle attrici del serie cult anni '90

“Grazie a Dio sono viva, sono un’ex alcolista, recitare mi ha salvato”. Lo ha dichiarato Kristin David, celebre soprattutto per il ruolo di Charlotte York di Sex and the City durante un’intervista al podcast “Origin with James Andrew Miller”.

L’attrice, recentemente schieratasi contro la politica di Donald Trump, ha raccontato di avere affrontato l’insicurezza con l’alcol ma recitare nella serie cult di Carrie Bradshaw&co. l’ha aiutata a superare questa fase terribile della sua vita.

Il dramma di Charlotte di Sex and the City

“Recitare è l’unica cosa che mi ha spronato ad essere sobria – ha raccontato -. Non mi sentivo importante, non credevo che sarei arrivata ai 30 anni. Ho iniziato a bere molto giovane in California dove vivevo e per fortuna ho smesso quando ero ancora giovane, prima di ogni conseguenza”.

La timidezza e l’insicurezza sono state le sue peggiori nemiche fin dall’adolescenza: “Sentivo di aver bisogno di un qualche aiuto e così ho iniziato a bere. Mi presentavo a lezione dopo una sbornia e ho capito che dovevo fare una scelta. Ed eccomi qui”.

Foto da Instagram