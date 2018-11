Forse sarà necessaria una nuova udienza di parifica

Empasse nei bilanci della Regione siciliana. La Corte dei Conti ha contestato al Governo Musumeci di avere sostituito il rendiconto generale della Regione per il 2017, già parificato dai giudici a luglio, con un nuovo testo trasmesso all’Ars per l’approvazione. “Mai successa una cosa del genere”, ha commentato il presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti, Luciana Savagnone, dopo l’adunanza pubblica. A conclusione dell’udienza, la Corte si è riunita in camera di consiglio per deliberare.