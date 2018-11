Il ragazzino è stato legato ad una sedia con dei fili elettrici, picchiato e colpito sui piedi con una spranga di metallo, sotto la minaccia di un bastone chiodato e un coltello puntato alla gola

Un ragazzo di 15 anni è stato sequestrato in un garage per ore da quattro coetanei, che lo hanno minacciato e torturato per farsi dare informazioni su un amico che il gruppetto stava cercando. Lo riporta “La Prealpina”, precisando che i genitori della vittima, residente a Varese, hanno denunciato l’accaduto alla polizia.

