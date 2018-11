La conduttrice svela il trucco

Ilary Blasi

Quella che indossa Ilary Blasi è una parrucca. Lo confermano delle foto di gruppo apparse poco prima della puntata del GF dove Ilary compare col suo classico capello lungo biondo.

La maggior parte dei suoi fan erano curiosi di sapere come fossero i suoi capelli in quest’ultimo periodo che stava usando delle parrucche. Alcuni addirittura dubitavano anche che le mettesse. Forse perché fatte in modo molto realistico. Chissà se per la puntata del Grande Fratello Vip metterà ancora un’altra parrucca.