Per il nono compleanno del Forum di Palermo sono attesi grandi festeggiamenti

Casanova

Spettacolo itinerante, tra i corridoi e all’interno dei negozi della galleria, per festeggiare i nove anni di attività del centro commerciale Forum Palermo. Ospite d’eccezione l’illusionista, prestigiatore e scrittore Antonio Casanova che, lunedì 26 novembre (ore 17), si esibirà in alcune performance che lasceranno tutti a bocca aperta.

Casanova, noto al grande pubblico per i suoi spettacoli e soprattutto per le sue partecipazioni televisive, coinvolgerà sia il pubblico che i negozianti del centro commerciale. L’artista, si mischierà alla gente che passeggia, e farà delle vere e proprie incursioni a sorpresa anche all’interno dei negozi della galleria per regalare agli spettatori vari momenti della sua arte condita da effetti magici e giochi di prestigio.

Dopo lo spettacolo il pomeriggio di festa prosegue con il taglio della torta di compleanno. Il dolce che peserà 300 chilogrammi verrà realizzato per l’occasione da Dolce far dolci di Palermo. Tre piani di pan di spagna (tre metri per due) farcito con gli ingredienti che richiamano gli aromi e i profumi della tradizione dolciaria siciliana, scenograficamente ricorderà i colori della cassata, del cannolo e dell’africano.

A condurre la serata Beppe Schillaci che inviterà il pubblico ad assaggiare la torta, a definire le porzioni e la distribuzione del dolce saranno gli studenti dell’Istituto Alberghiero Giovanni Gentile di Palermo. Alle bambine e ai bambini, presenti all’interno del centro commerciale, saranno donati dei piccoli gadget offerti da Forum Palermo.

A Forum Palermo si può arrivare con mezzi propri ma anche in Tram utilizzando la Linea 1 che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno del parcheggio del centro commerciale.

Breve bio di Casanova:

Antonio Casanova, nome d’arte di Antonio Montanari, grazie ad una serie di fortunate coincidenze, si ritrova al fianco di Claudio Baglioni in uno storico concerto all’Olimpico di Roma ad eseguire illusioni e grandi effetti magici di sua invenzione che gli aprono la strada della televisione sia in Italia che all’estero. Nel 2001 conosce David Copperfield e da lì inizia a frequentare l’ambiente degli inventori e dei costruttori di grandi illusioni. Partecipa a varie trasmissioni televisive, lavora come inviato magico di Striscia la notizia e conduce L’Ora della Magia per Disney Channel. Scrive una trilogia di romanzi dal titolo L’Illusionista per la casa editrice Piemme. Realizza, insieme a Massimo Polidoro, per Eagle Pitcures i contenuti extra del film HOUDINI – L’ULTIMO MAGO, sulla vita di Harry Houdini, dove si racconta la possibile morte del grande illusionista. Scrive lo spettacolo teatrale Houdini, il grande segreto,rappresentato con successo al Teatro Sistina di Roma e al Teatro Nazionale di Milano.

Nel 2008 e nel 2015 vince il Merlin Award, l’Oscar della Magia.

A lui è ispirato un fumetto della Disney che porta il nome di Papernova.