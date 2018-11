Torna uno degli sketch cult di Mai dire lunedì

Giubilo per tutta la contea: Jean-Claude e Madre sono pronti a tornare su Italia 1. Continua infatti il revival con uno dei tormentoni degli primi anni 2000 di “Sensualità a corte”, uno degli sketch comici di Mai dire lunedì. Questa sarà Mai dire Talk, il nuovo programma della Gialappa’s Band condotto dal Mago Forest, ad accogliere il baronetto Jean-Claude a partire da giovedì 29 novembre alle 21,25.

Ad interpretare e a dirigere gli sketch come sempre Marcello Cesena. Ancora una volta le vicende di Jean-Claude e della dispotica Madre si svolgeranno nella Parigi del 1794. Tra le novità la sigla, un’inedita interpretazione di Madre di For You tratta dalla colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso. Soltanto questo ci fa capire quanto ci sarà da ridere.

Foto da Instagram