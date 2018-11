L'olio viene scontato e parte la rissa per accaparrarsi più bottiglie

L’olio di semi va in sconto e alla Lidl di Palermo si scatena la rissa per cercare di accaparrarsi più bottiglie possibili. Due bottiglie di olio di semi scontate del 50%, 1+1 gratis, ed ecco che i clienti del supermercato fanno a gara per aggiudicarsi il prodotto scontato.

Urla, spintoni, parolacce, il tutto filmato e condiviso sui social. Il video, che sta facendo il giro del web in queste ore, sta anche provocando parecchia indignazione.