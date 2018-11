Insieme al quindicenne c'era anche un amico di 13 anni che è stato soccorso in stato di choc e portato all'ospedale di Legnano

Drammatico incidente ferroviario lungo la linea Milano-Domodossola. Un ragazzo di 15 anni è stato travolto e ucciso da un treno a Parabiago, nel Milanese. Il dramma si è consumato poco dopo le 19 all’altezza della stazione nel piccolo comune lombardo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma per il ragazzo non c’era già più nulla da fare. Secondo le prime informazioni insieme al quindicenne c’era anche un amico di 13 anni che è stato soccorso in stato di choc e portato all’ospedale di Legnano.

Sul posto l’autorità giudiziaria e la polizia ferroviaria, che indaga sulla dinamica dell’incidente. I treni di diverse linee hanno subito cancellazioni e ritardi.