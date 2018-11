Il quarantenne romano era rientrato a giocare in doppio in questa stagione dopo una squalifica di tre anni

Non c’è pace per Daniele Bracciali. Il quarantenne tennista romano, che era tornato in campo in questa stagione – solo in doppio – dopo una squalifica di tre anni, è stato oggi radiato (e multato di 250.000 dollari) dalla Tennis Integrity Unit, l’organo di giustizia del tennis internazionale, per fatti risalenti all’ATP di Barcellona 2011, essendo stato trovato colpevole di aver truccato dei match, costruendovi intorno giri di scommesse.

Squalifica di dieci anni, invece, per Potito Starace, che in coppia con Bracciali aveva raggiunto le semifinali del Roland Garros di doppio nel 2012. In carriera, entrambi i tennisti erano stati nella top 50 della classifica ATP, con l’irpino che può vantare un best ranking di numero 27.