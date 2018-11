Origini e avvertenze per il Black Friday

Si avvicina il 23 novembre, giornata in cui ricorre il tanto atteso Black Friday. Anche se ufficialmente è in questa data, gli sconti durano già da qualche giorno, perché questa “ricorrenza commerciale”, originaria degli Stati Uniti, è diventata più una settimana di promozioni che una sola giornata. Ad esempio, Amazon già da lunedì ha iniziato a fare sconti, altri iniziano oggi, come MediaWorld dov’è partita con la campagna “Total Black Friday”.

Da dove nasce il Black Friday

Ogni anno cade in un giorno diverso perché negli Stati Uniti è sempre il giorno successivo alla festa del Ringraziamento, che è il quarto giovedì di novembre. All’inizio il Black Friday era una giornata di sconti nei negozi fisici, in cui molte persone approfittavano per comprare i regali di Natale con anticipo. Con la diffusione dello shopping online, il Black Friday si è diffuso ed è diventato una ricorrenza anche in altri paesi, trasformandosi in un lungo periodo di promozioni che in molti casi durano anche una settimana o più.

Attenzione!

Se volete approfittare di questi sconti per comprare uno prodotto tecnologico, elettrodomestico o qualcosa di abbastanza costoso (esclusi capi di abbigliamento) è necessario prestare attenzione ai prezzi, perché non è detto che quello che vedete scontato nelle promozioni sia così straordinario come appare.