Al via, da oggi venerdì 23 novembre, alle 16.30, presso la libreria Nike di Palermo, “C’era una volta”, laboratorio di lettura, scrittura e creatività, per i ragazzini dai 9 ai 12 anni, ideato dalla giornalista Eleonora Iannelli, dopo il successo del progetto-libri “Meglio il lupo che il mafioso”.

“C’era una volta”, laboratorio per bambini con Eleonora Iannelli

Chi lo dice che leggere e scrivere debbano essere un tormento? E che comprendere un testo, commentarlo e interpretarlo, siano una tortura? E se invece diventasse un piacere scoprire i libri? Se nascessero tanti piccoli giornalisti e scrittori “in erba”, con la voglia di leggere, documentarsi, approfondire, imparare ad amare la scrittura?

“Non sarà un semplice gioco – spiega la scrittrice – ma neanche un noioso doposcuola. Piuttosto, un potenziamento divertente, per sviluppare competenze e abilità richieste tra i banchi e preziose nella vita. Saranno adottate metodologie didattiche all’avanguardia, come brain storming, valorizzazione delle intelligenze multiple, apprendimento collaborativo. La maggior parte dei ragazzi di oggi legge poco e, di conseguenza, scrive e parla male. Tra emoticon e messaggini, il linguaggio e il vocabolario si sono molto impoveriti, anche per noi adulti, e c’è difficoltà persino a comunicare. L’obiettivo del laboratorio sarà quello di far appassionare i partecipanti alla lettura ad alta voce e alla scrittura, creativa e pure giornalistica, con esercitazioni pratiche. Ma sarà soprattutto una palestra per rafforzare autostima, autodeterminazione, empatia, affettività, socializzazione, inclusione, lavoro di squadra, capacità critica. E, magari, scoprire talenti nascosti”.

Il percorso, che si articolerà sino alla fine dell’anno scolastico con un incontro a settimana, prenderà spunto da epica, favole, fiabe classiche e moderne, narrativa contemporanea, giornali, supporti audiovisivi, testimonianze varie di ospiti, adottando un tema diverso per ciascuna lezione, agganciato alla storia, alla letteratura, all’arte, all’attualità, alla legalità, alla memoria storica. Per iscriversi, occorrerà contattare la libreria. Alla fine, un elaborato a sorpresa.