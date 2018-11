Cina, auto falcia bambini davanti ad una scuola: 5 morti

L'autista è stato fermato ma non è ancora chiaro se si sia trattato di un attacco deliberato

Un’auto in corsa è finita su una folla di bambini davanti ad una scuola, uccidendone almeno 5 e ferendone 18. È successo nella città di Huludao, in Cina. L’autista è stato fermato ma non è ancora chiaro se si sia trattato di un attacco deliberato.

Dalle telecamere di sicurezza, si vede l’auto cambiare corsia di percorrenza e andare addosso ad una fila di bambini, che attraversavano la strada davanti alla scuola. La notizia è stata riportata dalla tv di Stato cinese.

Non è il primo caso del genere in Cina. Lo scorso mese, infatti, nella città orientale di Ningbo, un uomo armato di coltello ha lanciato tra la folla un veicolo, uccidendo 2 persone e ferendone altre 6. A settembre, un uomo su un Suv ha attaccato dei pedoni provocando 11 morti e 44 feriti nella provincia centrale di Hunan. Dopo lo scontro, l’uomo è sceso dall’auto e ha attaccato le vittime con un pugnale e una pala.