I due rapper separati per un litigio?

A destra Fedez, a sinistra J-Ax

J-Ax e Fedez si sono separati e adesso sappiamo il perché. A quanto pare, non c’è stato un vero e proprio litigio. Stando a quanto dichiarato da J-Ax in un’intervista rilasciata a Le Iene, pare che sia stato proprio lui ad interrompere la collaborazione tra i due. “Perché hai litigato con Fedez?”, gli chiedono, risponde: “È stata colpa mia, sono io ad aver voluto rompere. Volevo dimostrare a tutti che potevo farcela anche da solo”.

Adesso entrambi hanno appena finito una canzone sui propri figli. J-Ax, con un passato più sofferto per una procreazione medicalmente assistita, ha approfondito il dramma che ha attraversato per avere un bambino. Fedez, dal canto suo, in scioltezza, ha messo nel brano tutti i sentimenti che lo legano a suo figlio Leone. Possiamo affermare che, almeno apparentemente, la carriera prosegue a bene per entrambi anche adesso che non sono più insieme.