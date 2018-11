Il pilota polacco era rimasto ai margini del circus dopo il gravissimo incidente nel rally di Andora del febbraio 2011

A 8 anni dal gravissimo incidente del rally di Andora, che ne ha compromesso la carriera, si riaprono le porte della Formula 1 per Robert Kubica, che nove anni dopo la sua ultima stagione alla guida della Renault torna a essere il pilota titolare di una scuderia del massimo campionato automobilistico, la Williams, che ne ha annunciato la firma stamattina.



Kubica, che nella prossima stagione affiancherà il giovanissimo britannico George Russell, ha accolto con grande entusiasmo questa nuova sfida: “Non posso che ringraziare Frank e Claire Williams per l’opportunità che mi hanno dato, non ho mai smesso di crederci. Il ritorno in Formula 1 è uno dei più grandi traguardi della mia vita, non vedo l’ora di ricominciare”.