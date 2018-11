Renzo Arbore tornerà in tv con un nuovo programma in prima serata

Dopo il successo di ‘Indietro tutta 30 e l’ode’, dello scorso anno, Renzo Arbore torna in tv. Il 12 e il 19 dicembre in prima serata su Rai 2 andrà in onda il nuovo programma “Guarda…stupisci (Modesta e combiccherata lezione sulla canzone umoristica napoletana”.

Al fianco di Arbore ancora una volta Nino Frassica e Andrea Delogu che terranno insieme allegre lezioni sulla canzone umoristica napoletana. Ad accompagnare il trio l’Orchestra Italiana. Il nuovo programma Rai è firmato da l Renzo Arbore, Nino Frassica,Ugo Porcelli, Giovanna Ciorciolini e Gino Aveta con la collaborazione di Luca Rea. I costumi sono curati da Graziella Pera mentre la regia è affidata a Luca Nannini.

Foto da Facebook