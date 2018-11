I bastardi di Pizzofalcone si farà. Il cast è confermato?

Rivedremo su Rai 1 “I bastardi di Pizzofalcone”. Dopo il successo della seconda stagione, la serie continuerà sicuramente con una terza grazie anche alla penna prolifica dell’autore Maurizio De Giovanni. A confermare i rumors Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction.

I bastardi di Pizzofalcone 3: già in lavorazione

“Grazie alla forza delle storie nate dall’invenzione straordinaria di Maurizio De Giovanni, alla bravura e generosità di tutto il cast a partire da Alessandro Gassman, e all’elegante regia di Alessandro D’Alatri, la serie – ha detto Eleonora Andreatta in una nota – ha ottenuto un gradimento del pubblico che si è manifestato trasversalmente, e in particolare tra il pubblico con alto livello di istruzione con oltre il 28% di share. E’ già in preparazione lo sviluppo della terza serie, che tornerà a mostrare i nostri protagonisti, tra cui va annoverata una Napoli inedita e piena di umanità”.

In “I bastardi di Pizzofalcone 3” rivedremo quindi sicuramente l’ispettore Giuseppe LoJacono interpretato da Alessandro Gassman, affiancato da Carolina Crescentini, Tosca D’Aquino e Massimiliano Gallo. Secondo i rumors qualche personaggio potrebbe essere sacrificato.

Foto da Facebook