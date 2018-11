Sono in corso gli interrogatori per risalire ai rapitori e al nascondiglio. Si cerca nella vicina foresta

Sono quattordici gli arrestati per il rapimento di Silvia Romano, la volontaria italiana di 23 anni rapita in Kenya. Secondo gli investigatori si tratta di presunti complici del gruppo di 8 persone che ha prelevato la giovane dopo aver aperto il fuoco e ferito diverse persone fra cui tre bambini nel villaggio di Chakama.

Secondo fonti locali, un gruppo di abitanti della zona, poco dopo l’agguato, sarebbe andata a caccia dei fiancheggiatori, e una volta individuati, qualcuno sarebbe stato prelevato e linciato dalla folla. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato i presunti fiancheggiatori dei rapitori. Al momento sono in corso interrogatori per risalire ai rapitori, non si esclude alcuna pista, anche se l’ipotesi più avvalorata è che si tratti di un’azione di criminalità comune e non attribuibile agli integralisti islamici somali Shabaab.

Nella contea è arrivato l’esercito, le ricerche si concentrano nella vicina zona di foresta, utilizzata anche dai terroristi di Al Shabaab come nascondiglio.