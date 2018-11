"Noi passi indietro non ne facciamo", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini

La bocciatura di ieri della Manovra italiana da parte della Commissione europea tiene tutti con il fiato sospeso. Il premier Giuseppe Conte tenta di riavviare un dialogo con l’Ue e sabato incontrerà a cena il presidente Jean-Claude Juncker, presentandogli un corposo faldone. “Il dialogo è un imperativo necessario più che mai”, ha detto commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici.

Manovra, Moscovici: “Non sono Babbo Natale, serve rispetto”

L’Europa intende avviare la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, dalla quale pretende rispetto. “L’opinione della Commissione è un passaggio importante di una procedura prevista dai trattati – dice il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici al “Corriere della Sera” -. Non sono Babbo Natale e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco. Non con un’ironia che stride. Il dialogo è un imperativo necessario più che mai”. Il Commissario fa riferimento alla battuta del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, il quale, dopo aver ricevuto la notizia della lettera inviata dall’Ue, ha ironizzato dicendo: “Adesso aspetto quella di Babbo Natale”.

Il Governo italiano non ha intenzione di mollare. Il vicepremier Salvini, infatti, tornando a parlare di MAnovra e rapporti con l’Ue in una trasmissione televisiva, ha detto: “Noi passi indietro non ne facciamo”, e ha chiesto a Moscovici “rispetto per il popolo italiano, visto che paghiamo. Nella ‘letterina’ c’è scritto che non posso cambiare la legge Fornero. Ma io non voglio tornare indietro. Non voglio litigare con nessuno. Ma devo scegliere tra Bruxelles e gli italiani, la scelta è facile”.