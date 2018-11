Meghan Markle come sempre stravolge il protocollo reale

A Meghan Markle, si sa, il protocollo sta un sto po’ stretto. Più volte infatti non ha dimostrato grande attenzione per le regole di corte e molte volte si è parlato di un vero sgarbo fatto alle norme indicate prescritte da Kensington Palace.

In visita alla The Hubb Community Kitchen ha indossato un abito corto bordeaux con pancino in bella vista e non si è sottratta agli abbracci in pubblico. La corona non vede di buon occhio infatti scambi affettivi fuori dalle mura del palazzo. Questa norma però per esempio non ha mai fermato Harry dallo stringere la mano di Meghan davanti ai sudditi.

The women share their long-term vision for the Hubb Community Kitchen and their ideas for how they can use further proceeds from Together to help reach even more people in their community. #CookTogether pic.twitter.com/TqfxHdB0n4 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 novembre 2018

Meghan si è voluta recare personalmente alla Community Kitchen per vedere come sono stati investiti i proventi ricavati dalla vendità del libro di ricette “Together”. Anche in questa occasione la duchessa di Sussex ha cucinato insieme alla comunità femminile del quartiere di Grenfell mettendosi alla prova ai fornelli.

Foto da Twitter