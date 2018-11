Dal rientro di Lady Markle dal lungo viaggio in Oceania, infatti, i Duchi di Cambridge hanno deciso di distinguere le proprie attività benefiche, contrariamente a quanto sempre avvenuto, scegliendo di occuparsi da soli anche di quelle per le quali Will e Harry hanno sempre collaborato per anni senza problemi, tanto da separare a Kensington Palace addirittura i loro uffici, sembra a causa di alcune richieste e pretese eccessive avanzate da Meghan.

Solo la Royal Foundation continuerà a vederli lavorare insieme. Oltre a ciò, anche tre assistenti personali hanno abbandonato Meghan in pochi mesi: lascia il suo posto Lane Fox dopo avere lavorato per cinque anni per Harry, presto se ne andrà la fedelissima Samantha Cohen dopo 17 anni di servizio presso la Corte inglese e si è dimessa Melissa, figura dai contorni non meglio identificati ma fino ad ora sempre accanto a Meghan.

Kate prende le distanze da Meghan?

Nelle ultime occasioni in cui la Duchessa di Cambridge e la Duchessa di Sussex sono apparse insieme è stata notata una certa freddezza e sembra che non si siano neppure rivolte la parola. L’ultima occasione ufficiale risale allo scorso 13 Novembre al Remember Day, l’importante cerimonia con cui annualmente la Famiglia Reale commemora le vittime delle Prima Guerra Mondiale.

In questa circostanza, la Regina Elisabetta, Camilla e Kate hanno assistito al corteo affacciate allo stesso balcone, Meghan invece, alla sua prima partecipazione, si trovava su un altro balcone lontana dalle tre donne più importanti della Corona. La posizione in disparte non è passata inosservata, e la puntualizzazione che nelle occasioni ufficiali i membri della famiglia reale si dispongono in ordine gerarchico e che nel balcone del Cenotafio di Londra c’era posto solo per tre, non è valsa a smentire le voci secondo cui Meghan sia stata messa in secondo piano.

E del resto anche successivamente, al Royal Albert Hall, dove la Corte si è riunita dopo il corteo, si è notato che la Duchessa di Sussex e la Duchessa di Cambridge sedevano lontane senza mai rivolgersi la parola. Le due cognate appaiono sempre più diverse e distanti anche nello stile del loro abbigliamento. Lo stile di Kate, classico e molto british si rifà alla tradizione, è giudicato regale come le impone il ruolo sia dagli esperti di moda, come Rochelle White sul Daily Mail, sia dai sudditi che apprezzano sempre di più la classe con cui Kate impersona il ruolo di madre di un futuro Re e futura Regina lei stessa.

Né sfugge la disinvoltura con cui Kate indossa cappelli particolari ed eleganti, eterno ed immutevole simbolo della nobiltà inglese, al contrario dell’ex attrice che odia i cappelli, tanto da rifiutarsi di indossarlo anche al cospetto della Regina Elisabetta e che continua ad apparire restìa alle ferree regole della Royal Family.