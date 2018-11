Intanto alla Camera riprende l'esame del ddl Anticorruzione, che verrà ultimato entro il pomeriggio

Nei programmi del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini per i prossimi cinque anni ci sarebbe anche quello di eliminare il voto segreto nelle votazioni in Aula. Intanto alla Camera riprende l’esame del ddl Anticorruzione.

“Io lo eliminerei il voto segreto: siccome gli italiani votano i parlamentari, sarebbe giusto che i parlamentari ci mettessero la faccia. Perché poi con il voto segreto, non si sa se hai votato tu, ha votato lei, chi lo sa? “, ha affermato intervenendo a Uno Mattina, su Rai 1. “Detto questo – aggiunge – abbiamo avanti cinque anni: mi ricordo bene gli impegni presi, non riesco a fare tutto subito perchè non sono Batman, ma spero me lo lascino fare“.

L’Aula della Camera ha ripreso l’esame del ddl anticorruzione, dando il via libera all’ottavo articolo del testo. I capigruppo di Montecitorio puntano ad ultimare l’esame del testo entro il pomeriggio, tenendo conto che alle 17 è prevista in Aula l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla bocciatura della Manovra da parte della Commissione Ue.