Un morto e due feriti è il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina in galleria Comelico lungo la statale 52 Carnica. La vittima è Donato Taddio, 56 anni, ex collaboratore del Gazzettino. L’uomo si è scontrato contro un coetaneo residente a Lozzo di Cadore (Belluno) e contro un diciannovenne che abita in Comelico

L’impatto è accaduto nel tratto di strada tra Santo Stefano di Cadore e Auronzo di Cadore. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’auto e un furgone pick up oltre a diverse autovetture e un camion. sono state coinvolte due auto e un furgone pick up,L’impatto violentissimo è accaduto alle 7 del m tra Santo Stefano di Cadore e Auronzo di Cadore. Anas ha chiuso la galleria in entrambe le direzioni, la viabilità è stata caotica per tutta la mattinata.

foto:il gazzettino