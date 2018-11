Gli azzurrini potranno contare sull'apporto dei propri tifosi, nella competizione in programma tra Italia e San Marino a giugno

Sarà un girone di ferro quello che l’Italia Under 21 allenata da Gigi Di Biagio si troverà a fronteggiare negli Europei Under 21 ospitati dal nostro paese nel prossimo giugno insieme a San Marino. Il sorteggio della fase a gruppi non è stato clemente con gli azzurrini, che se la vedranno con la Spagna, il Belgio e la Polonia, tutte formazioni di talento che hanno messo in mostra nelle qualificazioni il proprio valore.

L’Italia, da paese ospitante, non ha invece dovuto disputare partite ufficiali nell’ultimo anno e mezzo. Questi i tre gironi:

GRUPPO 1: Italia, Belgio, Polonia, Spagna.

GRUPPO 2: Germania, Austria, Serbia, Danimarca.

GRUPPO 3: Inghilterra, Croazia, Romania, Francia.