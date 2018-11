Gli stilisti si scusano con la Cina con un video dal nome "Dolce e Gabbana si scusano"

Dopo la cancellazione dello show previsto in Cina, Dolce e Gabbana si scusano con un video. “In questi giorni abbiamo pensato moltissimo e con grande dispiacere a quello che è successo” dice Domenico Dolce nel video sottotitolato in cinese, che ha come titolo ‘Dolce e Gabbana si scusano‘.

“In questi giorni – dice Dolce nel video – abbiamo ripensato tantissimo, con grande dispiacere a quello che è successo e che abbiamo causato nel vostro paese e ci scusiamo tantissimo. Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie culture di tutto il mondo e per questo vogliamo chiedervi scusa se abbiamo commesso degli errori nell’interpretare la vostra”.

Un riferimento evidente ai contestatissimi video di lancio dell’evento di Shanghai, dove una modella cinese tenta di mangiare cibi italiani come la pizza, la pasta e un cannolo siciliano con le bacchette. Video accusati di razzismo e sessismo.

Stefano Gabbana: “Vogliamo anche chiedere scusa a tutti i cinesi nel mondo perché ce ne sono molti e prendiamo molto seriamente questa scusa e questo messaggio. Siamo sempre stati molto innamorati della Cina, l’abbiamo visitata, amiamo la vostra cultura e certamente – sottolinea poi Dolce – abbiamo ancora molto da imparare per questo ci scusiamo se abbiamo sbagliato nel nostro modo di esprimerci”. Conclude Gabbana: “Faremo tesoro di questa esperienza e sicuramente non succederà mai più, anzi proveremo a fare di meglio, rispetteremo la cultura cinese in tutto e per tutto. Dal profondo del nostro cuore vi chiediamo scusa”. Nella chiusura vengono fatte le scuse in cinese di entrambi gli stilisti.