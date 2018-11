Le scuse di Roberto Cavalli per Chiara non tardano ad arrivare

Dopo gli attacchi arrivano le scuse del creative director di Roberto Cavalli per Chiara Ferragni con una lettera e dei fiori. Nella lettera di scuse c’è anche scritto di quanta ammirazione possano provare per l’influencer come madre e come donna in carriera.

Ma basteranno questa lettera e dei fiori per rimediare?