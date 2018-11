Programma tutto da seguire, con i derby Pescara-Ascoli e Crotone-Cosenza ad accendere le rivalità locali

Dopo la pausa per le nazionali, osservata a partire da quest’anno anche dal campionato cadetto, la Serie B torna in campo per la tredicesima giornata, aperta dall’anticipo del venerdì tra la capolista Palermo e il Verona, di scena al Bentegodi. Un match che rappresenta un punto di svolta per i rosanero, dopo l’annuncio, nella giornata di ieri, della chiusura dell’accordo per la cessione del club da parte di Maurizio Zamparini.

Tante le sfide da seguire, a partire da Benevento-Perugia, passando per il sentitissimo derby tra Pescara e Ascoli, per finire con il posticipo del lunedì, anche questo un derby, quello calabrese tra il Crotone e il Cosenza.

I risultati della 13a giornata

Verona-Palermo 0 – 0

Padova-Carpi

Venezia-Brescia

Livorno-Cittadella

Benevento-Perugia

Spezia-Foggia

Pescara-Ascoli

Lecce-Cremonese

Crotone-Cosenza

La classifica

Palermo 24

Pescara 22

Salernitana 20

Lecce 19

Cittadella 19

Brescia 18

Verona 18

Benevento 17

Perugia 17

Cremonese 15

Ascoli 15

Spezia 13

Crotone 12

Venezia 12

Padova 11

Cosenza 8

Foggia 7

Carpi 7

Livorno 5