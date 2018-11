"È un episodio terribile che stiamo seguendo dall'inizio con l'unità di crisi della Farnesina", ha aggiunto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero

“Abbiamo un significativo livello di ottimismo sul fatto che dovremmo essere in grado di trovare la ragazza nel più breve tempo possibile“. Lo ha detto il capo della polizia keniana, Joseph Boinett, in merito al sequestro di Silvia Romano, la 23enne milanese rapita martedì in un agguato di un commando di uomini armati.

Italiana rapita in Kenya, Moavero: “Episodio terribile”

“È un episodio terribile che stiamo seguendo dall’inizio con l’unità di crisi della Farnesina”, ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, spiegando che “le autorità kenyane si stanno impegnando molto e noi stiamo seguendo molto, molto da vicino” la vicenda, con “l’inevitabile riserbo”.