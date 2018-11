Domani andranno in scena i singolari decisivi, con i croati che partono comunque con i favori del pronostico

Sono Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut i volti della speranza per i tifosi francesi assiepati alla Pierre Mauroy Arena di Lille per sostenere la Francia nella finale di Coppa Davis contro la Croazia. Dopo lo 0-2 dei primi due singolari, il doppio odierno poteva già regalare alla nazionale balcanica la vittoria, ma i beniamini di casa, vincitori dell’ultimo Roland Garros, hanno fatto valere la propria maggiore intesa rispetto al duo Dodig/Pavic, firmando il punto dell’1-2.

Una partita giocata a grandi livelli dal doppio francese, che aveva avuto già la possibilità di chiudere i conti sul 5-4 del terzo set, quando Pavic, che in questa stagione ha dato spettacolo insieme all’austriaco Marach, ha dovuto salvare tre match point di grande personalità. Nel tiebreak del quarto, però, la maggior ferocia dei francesi, oltre al supporto del pubblico, hanno fatto la differenza.

Domani andranno in scena gli ultimi due, decisivi, singolari. Ad avere per primo la chance di chiudere il discorso della finale sarà il numero uno croato Marin Cilic, storicamente poco avvezzo ai punti pesanti. Il suo avversario, Jeremy Chardy, non sembra irresistibile al cospetto del numero 7 del ranking ATP. Qualora si arrivasse sul 2-2, il punto che assegnerà l’ultima Davis nella sua formula classica sarà giocato da Jo Tsonga e Borna Coric.