La coppia era arrivata a Firenze pochi giorni fa per una vacanza in Italia

Una turista cinese di 21 anni è stata strangolata dal fidanzato, un messicano di 30 anni, al culmine di una violenta lite scatenata da futili motivi. L’uomo le ha messo le mani al collo e ha stretto fino a soffocarla. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato, in un ostello di Firenze, il Plus Florence hostel & hotel in via Santa Caterina d’Alessandria.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, dopo aver ucciso la fidanzata, sarebbe sceso nella hall e avrebbe confessato l’omicidio ai portieri. Sul posto gli uomini e le volanti della squadra mobile di Firenze insieme al medico legale e al pubblico ministero di turno Sandro Cutrignelli. L’uomo è stato portato in Questura, dove sarà ascoltato dagli inquirenti