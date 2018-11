Sono stati anche lanciati volantini anonimi con scritto "Apriamo i caselli, paga Autostrade" e fumogeni

Un gruppo di 10-15 persone ha preso d’assalto il casello autostradale di Genova Est a Staglieno. Gli autori del blitz hanno scritto su un muro: “Società Autostrade assassini” e sono poi scappati a piedi verso la collina. Secondo quanto si apprende, sono stati anche lanciati volantini anonimi con scritto “Apriamo i caselli, paga Autostrade” e fumogeni.

Genova, blitz al casello: “Società Autostrade assassini”

Per prima è intervenuta la polizia stradale, sul posto si sono poi recati la Digos e la polizia scientifica per i rilievi. Al momento non c’è alcuna rivendicazione. Sembra che il gruppo, prima di agire, abbia oscurato con alcuni sacchetti alcune telecamere del casello.

Per l’incursione è stato scelto un momento in cui il traffico procedeva regolarmente nelle direzioni di entrata e uscita. Gli autori del blitz hanno bloccato il casello per alcuni minuti rompendo una sbarra del telepass e tracciando alcune scritte contro Autostrade.