La Juve capolista riceve la SPAL allo Stadium, il Milan decimato dagli infortuni se la vedrà con la Lazio

Torna, dopo la pausa per le nazionali, il campionato di Serie A, in campo per la 13a giornata. Ad aprire il programma, la Roma di Eusebio Di Francesco, che affronta l’Udinese del subentrante Nicola con un occhio alla sfida di Champions con il Real Madrid. Impegno casalingo, invece, per la Juventus, che aspetta la SPAL, protagonista di un’altra grande stagione.

Tra le mura amiche anche il Napoli, un vero e proprio battesimo del fuoco per il nuovo Chievo di Mimmo Di Carlo, mentre il Milan, nel big match di giornata, fa visita alla Lazio con una formazione rimaneggiata a causa dei tanti infortuni eccellenti e della squalifica di Gonzalo Higuain dopo l’espulsione con la Juve di due settimane fa.

I risultati della 13a giornata

Udinese-Roma 1 – 0 Marcatori: 9′ s.t. De Paul (U).

Juventus-SPAL (ore 18:00)

Inter-Frosinone (ore 20:30)

Parma-Sassuolo (domenica ore 12:30)

Bologna-Fiorentina (domenica ore 15:00)

Empoli-Atalanta

Napoli-Chievo

Lazio-Milan (domenica ore 18:00)

Genoa-Sampdoria (domenica ore 20:30)

Cagliari-Torino (lunedì ore 20:30)

La classifica

Juventus 34

Napoli 25

Inter 25

Lazio 22

Milan 21

Sassuolo 19

Roma 19

Atalanta 18

Torino 17

Fiorentina 17

Parma 17

Sampdoria 15

Genoa 14

Cagliari 13

SPAL 12

Bologna 10

Udinese 9

Empoli 9

Frosinone 6

Chievo 0