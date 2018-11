Mark Weber, portavoce del ministero, ha spiegato alla Cnn che l'aumento è dovuto alle politiche della Casa Bianca volte a "ridurre i rischi" e "migliorare la sicurezza" dei giovani migranti

Sono numeri che lasciano senza fiato quelli diffusi dal ministero della Sanità e dei servizi sociali a proposito dei bambini e ragazzi stranieri giunti da soli negli Usa. Secondo fonti governative, infatti, si contano 14mila immigrati minorenni sotto custodia del governo americano.

Usa, 14mila migranti minorenni sotto custodia

Intanto attivisti e associazioni per i diritti umani hanno denunciato la politica di “tolleranza zero” della Casa Bianca e la tendenza ad estendere la permanenza di molti dei ragazzi nei centri di detenzione fino al raggiungimento della maggiore età, in modo tale da applicare le stesse condizioni previste per gli adulti.