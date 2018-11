Il regista era noto per capolavori come "Novecento" e "Ultimo tango". Con "L'ultimo imperatore" vinse due Oscar

Il noto regista Bernardo Bertolucci si è spento a Roma dopo una lunga malattia, all’età di 77 anni. Il grande maestro è entrato nella storia del cinema internazionale con capolavori come “Novecento” e “Ultimo tango a Parigi”. Con “L’ultimo imperatore” vinse due Oscar, uno per la regia e uno per la sceneggiatura.