L'annuncio e la presa di posizione: "D’ora in poi voglio spostare il fuoco solo sulla mia musica"

Il rapper Fedez ha annunciato la sua rinuncia alla televisione per dedicarsi alla sua musica. Questo significa che è l’ultimo anno di X Factor per lui. L’annuncio è stato fatto in occasione del lancio del suo nuovo disco Paranoia Airlines.

“Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ma d’ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello. La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole. È una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie, Chiara Ferragni”, sostiene il cantante.

L’ultimo lavoro dopo J-Ax

Fedez commenta il suo ultimo lavoro, il primo dopo la fine della collaborazione con J-Ax: “È un disco introspettivo, molto vero, c’è tanto di me. Racconta di un passaggio di transizione sia musicale che personale. Sto facendo un lavoro su di me che voglio continuare a fare e, di conseguenza, racconto questo percorso dove emerge anche qualcosa del mio passato”. “Il titolo mi rappresenta totalmente, rappresenta le mie paranoie. Sono fatto per il 10-20 per cento di quelle – ha spiegato il rapper – La mia paura più grande? Non sapere dove sto andando e per quale motivo”.

L’uscita di Paranoia Airlines è prevista per il 25 gennaio 2019.