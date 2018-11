L'incidente e poi la fine: Michele Bravi artefice del decesso di una motociclista

Una manovra sbagliata e poi il botto. Il vincitore della settima edizione di X Factor, Michele Bravi, si è scontrato in auto con una motociclista di 58 anni, Rosanna Colia, deceduta in ambulanza.

Bravi era alla guida di una Bmw noleggiata, quando, durante un’inversione di marcia o, come sostiene il suo legale intervistato dal Corriere della Sera una svolta a sinistra per accedere ad un passo carraio posto sull’altro lato della strada, si è scontrato con la moto che proveniva in senso opposto. Lui, che ha riportato solo qualche ferita sul volto, si è fermato a prestare soccorso ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

È stato lo stesso Michele, sabato mattina, ad annunciare pubblicamente quanto era accaduto. Dopo aver saputo che la donna era morta, il cantante ha deciso di esprimere il proprio cordoglio con alcune dichiarazioni al Corriere: “Sono giorni di profondo dolore, questo avvenimento ha sconvolte le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a me”.