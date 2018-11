La tendenza del momento per i fan della barba hipster

Hipster di tutto il mondo scatenate lo shopping natalizio. Se siete poi dei fan di luci e decorazioni, questa nuova tendenza fa al caso vostro. Per gli uomini che curano la propria barba con meticolosità fino all’ultimo pelo, arrivano le palline di Natale da barba.

Piccole e con apposite pinzette, le palline da barba si attaccano ai peli trasformandola in un vero abete natalizio. In commercio sono disponibili tantissime versioni, con luci al led o semplici nei colori tipici del Natale, verdi, rosse e gialle e per gli hipster pronti davvero a tutto, è possibile completare la decorazione con piccoli fili luminosi.

Il costo è davvero irrisorio, una decina di dollari e si possono acquistare direttamente on line.