L'isola di Pietro 3 utopia o realtà?

Ci sarà la terza stagione dell’Isola di Pietro? La serie tv che ha conquistato il pubblico e che vede come protagonista il cantante Gianni Morandi apre le possibilità per un’altra stagione.

Risponde alla domanda Morandi: “25 novembre. L’Isola di Pietro 2 termina questa sera con l’ultima puntata. Si chiude una storia che potrebbe, in futuro, avere un seguito. Si vedrà… Comunque, grazie tante a chi ci ha seguito!”. Queste sono state le parole scritte dal cantante e protagonista su Facebook. Non ha escluso la possibilità di ritrovarsi, un giorno non molto lontano, la trama de L’Isola di Pietro 3.