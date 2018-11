Multe per 220 mila euro a enti, privati e società

Maxi operazione dei Carabinieri per contro il fenomeno dell’abbandono selvaggio di rifiuti ad Agrigento. Le telecamere militari del centro Anticrimine natura e del Comando provinciale hanno inchiodato gli autori di oltre 350 episodi di abbandono di rifiuti, in gran parte privati cittadini. In 40 casi risultano coinvolti anche titolari di società ed enti.

Agrigento, maxi operazione contro abbandono selvaggio di rifiuti

Sanzioni amministrative sono state comminate per complessivi 220mila euro, 10mila delle quali per abbandono di rifiuti pericolosi.

Sono stati inoltre denunciati all’Autorità Giudiziaria i titolari e legali rappresentanti di una quarantina di ditte dell’agrigentino, sorpresi mentre smaltivano illecitamente vari rifiuti. Tra i materiali abbandonati, in particolare, i carabinieri hanno rinvenuto amianto, solventi chimici ed organici, olii minerali, parti di autoveicoli, prodotti sanitari usati, prodotti per la verniciatura e lattoneria e pneumatici fuori uso.