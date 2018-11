L'uomo avrebbe lasciato un biglietto in cui chiedeva scusa per il gesto

ambulanza

Un uomo di 93 anni avrebbe ucciso la moglie, una 91enne gravemente malata, per poi buttarsi dalla finestra al terzo piano della palazzina in cui abitavano. La tragedia è avvenuta intorno alla 6:30 in via Montefiorino, a Bologna. Sul posto si è recata la polizia.

L’uomo avrebbe lasciato un biglietto in cui chiedeva scusa per il gesto. L’anziano è precipitato sul marciapiede, davanti all’ingresso di un supermercato.