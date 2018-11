Domani toccherà a Inter e Napoli, impegnati in sfide decisive per la qualificazione contro Tottenham e Stella Rossa

Se la questione campionato, dopo gli stop di Inter e Napoli nelle ultime due giornate, sembra già chiusa in favore della Juventus, le carte in Europa sono ancora tutte da giocare. Nel quinto turno della fase a gironi di Champions League, le quattro formazioni italiane scendono in campo per ufficializzare, o quantomeno mettere una seria ipoteca, sulla qualificazione agli ottavi di finale.

Le prime a scendere in campo saranno Juve e Roma, impegnate martedì in un doppio confronto Italia-Spagna contro Valencia e Real Madrid. Mercoledì, invece, toccherà a Napoli e Inter, che si giocano le proprie carte con Stella Rossa e Tottenham.

I risultati della 5a giornata

GIRONE A (mercoledì)

Atletico Madrid-Monaco

Borussia Dortmund-Club Brugge

GIRONE B

PSV Eindhoven-Barcellona

Tottenham-Inter

GIRONE C

Napoli-Stella Rossa

Paris Saint-Germain-Liverpool

GIRONE D

Lokomotiv Mosca-Galatasaray

Porto-Schalke

GIRONE E (martedì)

AEK Atene-Ajax 0 – 0

Bayern-Benfica

GIRONE F

Hoffenheim-Shakhtar Donetsk

Olympique Lione-Manchester City

GIRONE G

CSKA Mosca-Viktoria Plzen 0 – 0

Roma-Real Madrid

GIRONE H

Juventus-Valencia

Manchester United-Young Boys