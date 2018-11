Un litigio dopo la diretta a causa della madre Fariba

Che Francesco Monte e Giulia Salemi spesso siano in contrasto ormai è risaputo e ogni occasione è buona per litigare. L’ultimo battibecco è avvenuto questa notte e ad avere da ridire questa volta è stato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Il litigio tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Dopo la diretta della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, Monte ha voluto sapere cosa si sono dette Giulia e la madre Fariba. Le due donne infatti hanno parlato in persiano e neanche Ilary Blasi ha capito l’argomento della loro conversazione. Fariba ha raccontato a Giulia di non essere vista di buon occhio dai follower di Francesco Monte.

Il gieffino ha precisato di non gradire l’attenzione ossessiva di Giulia per i social e poi ha lanciato un ultimatum: se la Salemi continuerà anche fuori dalla casa del Gf Vip a tenere troppo conto di quanto pubblicato sui social le loro vite si dovranno inevitabilmente separare.

Ma a Francesco Monte non è andato giù anche un altro comportamento di Fariba. Nei giorni scorsi infatti la madre di Giulia Salemi ha messo in scena a Casa Signorini un rito propiziatorio affinché per i due gieffini arrivi il lieto fine. Durante il rito, ma anche durante la conversazione con Giulia, è stata tirato in ballo anche Cecilia Rodriguez. Monte si è detto parecchio infastidito e non sembra avere intenzione di passare sopra a quanto accaduto.

Foto da Twitter