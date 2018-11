Cassonetti capovolti, alberi caduti, rami spezzati, calcinacci crollati e cartelloni pubblicitari volati per strada. Ferme anche le navi

Forti raffiche di vento si sono abbattute su Palermo e provincia dalla serata di ieri. Nella notte si sono verificati numerosi danni tra alberi e rami caduti, tettoie crollate, intonaci e calcinacci staccati. Il maltempo sta creando forti disagi anche per i viaggiatori.

Maltempo a Palermo, forti raffiche di vento nella notte

La Protezione civile regionale ha diramato allerta meteo gialla a Palermo. Per tutta la giornata, infatti, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse oltre a forti raffiche di vendo dai quadranti occidentali, con possibili rinforzi fino a burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le coste. Il Comune ha disposto la chiusura al pubblico di tutte le ville e i giardini comunali.

Il vento e la pioggia fermano i mezzi in partenza da Palermo. Le forti raffiche di vento che soffiano da Ovest hanno raggiunto i 30 nodi e il mare mosso è arrivato a forza 6. I traghetti per Napoli sono fermi al porto dalle 20 di ieri sera, così come le navi della Tirrenia e di Grandi navi veloci. L’isola di Ustica è isolata. Anche in aeroporto di prendono precauzioni contro il maltempo. Il volo delle 8 della Danish air transport da Lampedusa per Palermo è stato cancellato.

Molti i danni causati a Palermo dal forte vento della notte. Cassonetti capovolti per strada, alberi caduti, rami spezzati, calcinacci crollati e cartelloni pubblicitari volati sulla carreggiata. Anche al Velodromo Paolo Borsellino le raffiche di vento hanno provocato il distacco di una parte di copertura.