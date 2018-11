Tutti gli addobbi creati dalla First Lady

E’ già natale alla Casa Bianca, dove con un video su twitter Melania Trump ha mostrato gli addobbi natalizi. Quest’anno la First Lady e i suoi collaboratori hanno optato per i toni caldi del natale. Il tema di quest’anno è “American Treasures“. Volendo onorare lo spirito patriottico attraverso i suoi simboli, Melania Trump ha personalmente sviluppato tutti gli addobbi.

Sono presenti diversi alberi che riprendono diverse istituzioni come il Gold Star Family tree, albero decorato dalle famiglie dei militari che si sono sacrificati per la nazione. Sui rami capeggiano stelle dorate e fiocchi patriottici. I visitatori sono invitati a lasciare i loro messaggi per chi è al fronte attraverso dei tablet installati nei pressi degli alberi.

40 alberi rossi, creati con riproduzioni sintetiche di lamponi e pungitopo, comunicano “la diversità dell’architettura e del design americani”. Rispettando una consolidata tradizione americana non mancano i decori in marzapane. C’è anche una riproduzione della Casa Bianca interamente realizzata in marzapane.

Il top delle decorazioni natalizie, che comprendono aquile, ghirlande decora-porta e alberi di natale, è nella Blue Room. Qui padroneggia l’albero ufficiale della Casa Bianca, alto circa cinque metri e mezzo e decorato con tanti nastri di velluto blu, su cui è ricamato in oro il nome di ogni stato americano.