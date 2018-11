Il consiglio di amministrazione si è riunito nel pomeriggio in Viale Mazzini e ha dato il via libera alle nomine dei direttori di rete

Teresa De Santis direttore di Rai 1, Carlo Freccero a Rai 2 mentre Stefano Coletta rimane a Rai 3. Inoltre, Auro Bulbarelli guiderà Raisport e Antonio Preziosi Rai Parlamento. Il consiglio di amministrazione di Viale Mazzini, presieduto da Marcello Foa, ha approvato a maggioranza le nomine proposte già il 24 novembre dall’amministratore delegato Fabrizio Salini. Salta la vicepresidenza a Giampaolo Rossi, così come ventilato nei giorni scorsi, che invece assume un incarico autorevole in consiglio: sarà lui a rappresentare l’azienda nella Confindustria delle tv, dove siedono anche Mediaset e Sky.

Il cda, si legge in una nota, “ha espresso apprezzamento per i nomi proposti ed ha ringraziato i direttori uscenti di rete e di testata Angelo Teodoli, Andrea Fabiano, Bruno Gentili e Nicoletta Manzione per il lavoro svolto”. “Si tratta ancora una volta di scelte tese alla valorizzazione di eccellenti professionisti con una lunga storia aziendale con le quali rafforzare la leadership televisiva del Servizio pubblico e renderla ancor più autorevole ed universale”, ha commentato Fabrizio Salini.