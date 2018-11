Chieti, scontro auto-bus: morta una 30enne

Ferite circa dieci persone, una in modo grave

Una donna di 30 anni è morta e una decina di persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto all’alba sulla statale 650 fondovalle Trigno, nel territorio di Dogliola, in provincia di Chieti. A perdere la vita è stata la conducente della Fiat Panda che si è scontrata con un autobus di linea. La strada è chiusa nei pressi del km 61,900.

A bordo del pullman viaggiavano pendolari diretti alla Fiat di Termoli, a Campobasso. Uno dei feriti è in condizioni gravi. Dopo lo scontro con il bus, l’auto è finita contro due tir in sosta nell’area di servizio ‘Il Girasole’. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere la donna che è stata immediatamente trasportata in ospedale in codice rosso, ma è morta poco dopo.

La polizia stradale, con l’ausilio dei carabinieri del Nor della Compagnia di Vasto, stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Sul posto le ambulanze del 118 Molise che hanno trasferito i feriti negli ospedali di Isernia, Vasto (Chieti) e Termoli (Campobasso), nonché personale dell’Anas.