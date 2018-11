Un pomeriggio di coccole in compagnia della famiglia De Lellis

Tra Giulia De Lellis e Irama si fa sul serio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di far conoscere Irama alla sua famiglia. Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, Giulia e Irama sembrano più innamorati che mai. Baci durante un pranzo in famiglia durante il quale Giulia ha fatto conoscere la madre, la zia e la nipotina Matilde.

Visualizza questo post su Instagram First day of tour ❤️ #giovani#proud#joy Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: Nov 24, 2018 at 10:37 PST

Un pomeriggio di coccole a cui hanno partecipato anche le persone che Giulia ha sempre chiamato i pilastri della sua vita. Ma non era la prima volta che mamma Veronica vedeva Irama. Le donne di casa De Lellis infatti sono state immortalate dalla stessa Giulia a un concerto del vincitore di Amici.

Un vero passo avanti che da molti è stato interpretato come segno di una relazione lunga e duratura.