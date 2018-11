Cosa vedremo nella prossima puntata della serie evento di Rai 1

Dopo il boom di ascolti dei primi episodi de L’amica geniale, tanta è l’attesa per la seconda puntata che andrà in onda martedì 4 dicembre alle 21,25 in prima serata su Rai 1. La storia di Lenù e Lila ha catturato subito l’attenzione dei telaspettatori curiosi adesso di sapere cosa ne sarà delle due amiche.

Anticipazioni seconda puntata de L’amica geniale

Nel primo episodio della seconda puntata, intitolato Le metamorfosi, il Rione cambierà volto. La morte di don Achille, porterà alla ribalta la famiglia Solara che prenderà il controllo della zona. Lenù e Lila vivranno i primi turbamenti adolescenziali: la prima infatti, dopo l’arrivo alle scuole medie, vedrà peggiorare i suoi voti; Lila invece si allontanerà dalla scuola per inziare a lavorare nel calzaturificio del padre.

Elena vorrebbe chiedere aiuto a Lila ma vede l’amica molto impegnato con il suo lavoro. Nonostante tutto però Lila riuscirà a trovare il modo per aiutare la sua Lenù. Intanto Lila si fa notare anche dal maestro Ferrario per la sua passione per la lettura e verrà premiata come lettrice più assidua.

Il secondo episodio de L’amica geniale

Con il secondo episodio, La Smarginatura, vedremo Elena iniziare il ginnasio e una carriera scolastica florida e produttiva. Ma arrivano anche i primi amori ed è Lila ad attirare l’attenzione dei ragazzi del Rione per la sua intelligenza e la sua bellezza.

Sarà Marcello Solara ad avvicinarsi a Lila ma lei lo allontanerà subito perché interessata a Stefano, il figlio del defunto don Achille che vuole allontanarsi dall’immagine del padre. Intanto Elena si fidanza con Gino ma nei suoi pensieri ci sarà invece Nino

GUARDA IL TRAILER DELLA SECONDA PUNTATA

Foto da Facebook