Si tratta si sistemi anti-missilistici capaci di abbattere 36 aerei nemici in un raggio di 400 chilometri oltre ad altri obiettivi

Si accentua la crisi della Russia con la Crimea, dopo le tensioni createsi qualche giorno fa. La Russia è pronta a dislocare in Crimea un’altra batteria di S-400, i sistemi anti-missilistici capaci di abbattere 36 aerei nemici in un raggio di 400 chilometri oltre ad altri obiettivi, come i missili balistici. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa russo, citato da Interfax.

In Crimea sono presenti già tre batterie di S-400. I nuovi sistemi saranno operativi “entro la fine dell’anno”.