Trump, su clima e acqua siamo a un livello record

In un’intervista di 20 minuti su più punti discordante con il Washington Post, il presidente Trump ha sostenuto che tassi più alti e altre politiche della Federal Reserve hanno contribuito alla crisi del mercato e ai tagli occupazionali recentemente annunciati da General Motor nell’ambito di un piano di ristrutturazione che prevede la chiusura di alcuni impianti. Il presidente americano ha sottolineato comunque di non essere preoccupato per una recessione.



E in tema di clima, Trump ha evidenziato come la pensa e perché non sia d’accordo con la valutazione del clima nazionale. Martedì scorso Trump ha respinto il National Climate Assessment rilasciato dalla sua stessa amministrazione pochi giorni prima. Un rapporto storico compilato da 13 agenzie federali che spiega come i danni causati dal riscaldamento globale si stanno intensificando in tutto il paese, affermando che non è tra i “credenti ” che vedono il cambiamento climatico come un problema pressante. “Non credo ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo e non credo all’opinione diffusa tra gli scienziati”. “Guardiamo alla nostra aria e alla nostra acqua, sono ora a un livello record di pulizia“, ha affermato il presidente.

Trump non ha affrontato la causa fondamentale del cambiamento climatico. Ha insistito, piuttosto, sull’inquinamento in altre parti del mondo, ha parlato della spazzatura negli oceani. Ha opinato sulle pratiche di gestione forestale.

Katharine Hayhoe, scienziato del clima presso la Texas Tech University, ha dichiarato martedì in una e-mail che i commenti del presidente rischiano di lasciare la nazione vulnerabile agli impatti sempre crescenti di un pianeta in via di riscaldamento.